Audio: Gondorf über KSC-Mannschaftsleistung: "Sind ordentlich marschiert"

Sportschau. . 01:27 Min. . ARD.

Die Sieglosserie des Karlsruher SC in der 2. Fußball-Bundesliga hält an. Die Badener kamen in der Nachholpartie des 29. Spieltags gegen den FC Erzgebirge Aue am Montag nur zu einem 0:0. | audio