Video: "Leidenschaftlich und professionell" - Voss-Tecklenburg über die Entwicklung des Frauenfußballs

Für Martina Voss-Tecklenburg hat der Frauenfußball - auch international - deutliche Fortschritte gemacht. Die Nationaltrainerin kann allerdings noch starke Unterschiede in der Anforderung der Spielerinnen feststellen, an denen es jetzt in den Ligen zu arbeiten gilt. | video