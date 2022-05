Alexander Mühling: "Trotz Niederlage ein schöner Abschluss"

Audio: Sandhausen springt noch auf Platz 14: Die Audio-Highlights

Sportschau. . 03:04 Min. . ARD. Von Ann-Kathrin Rose.

In der letzten Partie der Saison spielte Sandhausen gegen Holstein Kiel befreit auf, gewann mit 3:1 und sicherte sich damit die elfte Spielzeit in Folge in der 2.Bundesliga. | audio