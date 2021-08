1. FC Nürnberg gewinnt gegen den KSC: Die Audio-Highlights

Video: Bundesliga: Hertha will Auswärtssieg gegen Bayern, Wolfsburg gegen Leipzig im Spitzenduell

Mittagsmagazin. . 02:11 Min. . Das Erste. Von Bernhard Dreiner.

Am dritten Spieltag muss Tabellenschlusslicht Hertha BSC auswärts in München ran. Nach 1977 soll endlich wieder ein Auswärtsseig gegen den Meister her. Für RB Leipzig geht es im Spitzenduell nach Wolfsburg. | video