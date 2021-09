Audio: Bayers Seoane nach 3:1 in Stuttgart: "Kompliment an die Mannschaft"

Sportschau. ARD. Von Jens-Jörg Rieck.

Seine Mannschaft zeigte sich auch in Unterzahl besonders diszipliniert, behielt die Spielkontrolle und gewann am Ende 3:1 in Stuttgart: Leverkusens Trainer Gerardo Seoano im Interview bei Sportschau-Reporter Jens-Jörg Rieck. | audio