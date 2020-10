Vier Bundesligaspiele wohl ohne Fans - größte Kulisse in Hoffenheim?

Arminia Bielefeld muss das erste Duell mit Rekordmeister FC Bayern München seit elfeinhalb Jahren womöglich als "Geisterspiel" bestreiten. Da sich in Bielefeld mehr als 35 Menschen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage mit dem Corona-Virus infiziert haben, könnten die Tribünen der heimischen Arena am Samstag (18.30 Uhr) leer bleiben.

Wie die Ostwestfalen am Donnerstag mitteilten, wird derzeit geprüft, ob zumindest 300 Besucher dabei sein können. Die Vorfreude der Bielefelder auf das erste Bundesliga-Topspiel der Vereinshistorie am Samstagabend wird unter diesen Umständen geschmälert: "Für alle Fans, die jahrelang solchen Spielen entgegengefiebert haben, ist das sehr schade. Und schade ist es auch für die Profis, die in der vergangenen Saison Großes geleistet haben, um genau solche Spiele zu erleben" , klagte Geschäftsführer Sport Samir Arabi.

Mönchengladbach: 300 statt 10.800 Fans

Borussia Mönchengladbach kann sein Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (20.30 Uhr) nur vor 300 Zuschauern bestreiten. Der Inzidenzwert in der Stadt lag am Freitag bei 36,8 und damit über dem Grenzwert von 35,0. Geplant war es, wie schon gegen Union Berlin (1:1) 10.000 Fans im Borussia-Park zuzulassen.

Rheinabwärts beim 1. FC Köln (Inzidenzwert: 69,2) soll am Freitag die Entscheidung fallen, ob 300 Zuschauer oder gar keine zugelassen werden. Auch die ersten beiden Heimspiele sowie die zwei Länderspiele konnten in Köln nur von maximal 300 Zuschauern besucht werden.

Rekordkulisse in Sinsheim?

Die Corona-Zahlen im Rhein-Neckar-Kreis, in dem 1899 Hoffenheim trainiert und spielt, sehen zumindest ein bisschen besser aus: Mit einem Inzidenzwert von 30,5 dürfen die Sinsheimer 20 Prozent der Stadionkapazität auslasten (6.030 Zuschauer). Damit könnte dort die größte Kulisse des Spieltags erreicht werden.

In der Hauptstadt rechnet Hertha BSC wie geplant vorerst mit 5.000 Zuschauern im Olympiastadion gegen den VfB Stuttgart. Der Verein stehe im engen Austausch mit den Behörden, die bestätigt hätten, dass dies nach wie vor so durchführbar sei, sagte Hertha-Sprecher Marcus Jung am Donnerstag.