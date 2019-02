Ahmed Kutucu (FC Schalke 04): Er ist nicht neu auf Schalke, aber neu in der Bundesliga. Der FC Schalke hat Ahmed Kutucu in der Winterpause mit einem Profivertrag ausgestattet. Eine gute Idee scheint das gewesen zu sein. Schon vor der Winterpause kam er zu zwei Kurzeinsätzen. Gegen die Bayern feierte der 18-Jährige sein Startelfdebüt und schoss sein zweites Bundesliga-Tor. "Ich bin in Gelsenkirchen geboren, mein Vater hat hier 33 Jahre als Bergmann gearbeitet und seit der U 12 spiele ich für Schalke 04" , sagt Kutucu. "Für mich kann es nichts Besseres geben als auch künftig in meiner Heimat und in meinem Wohnzimmer spielen zu dürfen."