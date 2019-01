Erwartungen an die Rückrunde

Erwartung und Befürchtung halten sich die Waage. Auch wenn weiter die "Wir denken weiter von Spiel zu Spiel"-Philosophie propagiert wird - erhofft wird bei den Gladbachern die dritte Champions-League-Qualifikation. Befürchtet allerdings wird ein Déjà-vu - ein ähnlicher Fehlstart wie in der vergangenen Rückrunde, als es für die Borussia in den ersten sechs Partien fünf Pleiten setzte. Insofern kommt dem Rückrundenauftakt gegen Bayer Leverkusen maßgebliche Bedeutung zu.

Wie sich die Borussia selbst im Wege stehen könnte, zeigten die ersten Tests in der Vorbereitung. "Von der Einstellung her war das viel zu wenig, damit ist eigentlich alles gesagt" , erklärte Hecking nach dem 1:2 gegen den 1. FC Magdeburg angesäuert. Doch dann steigerte sich das Team deutlich - getreu dem Zitat ihres Trainers: "Ich habe eine Mannschaft, die weiß, wie gut sie ist. Aber manchmal ärgert sie den Trainer ein bisschen, weil sie nicht immer alles abruft, was ich gerne von ihr hätte."

red | Stand: 17.01.2019, 08:00