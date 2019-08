Zu Beginn der Partie stellten sich die Zuschauer in Bremen eigentlich nur eine Frage: Wie hoch wird Werder gewinnen? Der SVW startete beim 1:3 (0:1) gegen Düsseldorf stark, nutzte jedoch seine Chancen nicht. Die Fortuna hingegen machte abgezockt aus ihren ersten drei Möglichkeiten drei Tore. Kapitän Rouwen Hennings schlug erstmals in der 36. Minute zu. Zwar traf Johannes Eggestein (47.) gleich nach der Pause zum Ausgleich, doch nur fünf Minuten später brachte Kenan Karaman (52.) die Gäste wieder in Führung. Kaan Ayhan entschied das Spiel (64.).

Ein Rekord ohne rechte Freude

Dass das Team von Trainer Florian Kohfeldt mit nun 1.867 Partien in der Fußball-Bundesliga den ewigen Rivalen Hamburger SV überholte und nun alleiniger Rekordhalter ist, war nur ein schwacher Trost. Schließlich war die Pleite gegen Düsseldorf die erste Bremer Heimniederlage im Kalenderjahr 2019. Die Fortuna hingegen beendete ihre Horrorserie in Bremen, wo sie seit 42 Jahren nicht mehr gewonnen hatte. Selbst Bremens Oldie Claudio Pizarro (40) war beim Düsseldorfer 2:0-Sieg von 1977 noch nicht geboren.

Bremen startet stark

Bremen begann die Partie couragiert. Ein Treffer schien nur eine Frage der Zeit zu sein. Vor den eigenen Fans, die mit zahlreichen Plakaten gegen den neuen Stadionnamen "wohninvest WESERSTADION" protestierten, schnürten die Werderaner die Düsseldorfer in deren Hälfte fest. Die erste große Chance hatte Maximilian Eggestein mit einem Schuss von der Strafraumgrenze (4.).

Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel hatte seine Mannschaft im Vergleich zum zähen 3:1-Sieg nach Verlängerung im DFB -Pokal beim Fünftligisten Villingen mit Markus Suttner, Karaman und Erik Thommy auf drei Offensivpositionen verändert. Das Team spielte diszipliniert, kam aber kaum zu Entlastungsangriffen.

Werder ließ der Fortuna keine Ruhe. Der Führungstreffer wäre früh gefallen, wenn Johannes Eggestein bei seinem vermeintlichen Tor (12.) nicht abseits gestanden hätte und ein Kopfball von Neuzugang Ömer Toprak (18.) nicht knapp am Pfosten vorbeigegangen wäre.

Unübersehbar machte sich aber im Bremer Spielaufbau das Fehlen von Max Kruse bemerkbar, der im Sommer zu Fenerbahce Istanbul gewechselt ist. Überraschungsmomente im Spiel fehlten zu oft.

Erste Chance, erstes Tor

So nutzten die Düsseldorfer ihre erste Möglichkeit gleich eiskalt. Nach Zuspiel von Karaman vollendete Hennings mit links. Danach blieben die Gäste, deren einziges Ziel wieder der Klassenerhalt ist, mutig. Bei den Gastgebern, die wieder Europacup-Ambitionen haben, hatte der Gegentreffer aus dem Nichts hingegen Wirkung gezeigt.

Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht

Nach der Pause schlug Bremen zunächst durch Johannes Eggestein schnell zurück. Der jüngere der Eggestein-Brüder traf per Kopf nach Vorarbeit von Milot Rashica. Doch die Freude währte nur kurz. In der größten Bremer Drangperiode ging Düsseldorf durch Karaman wieder in Führung. Werder-Torhüter Jiri Pavlenka rutschte der Ball durch die Arme.

Werder setzte die Düsseldorfer weiter unter Druck, doch die machten immer zum richtigen Zeitpunkt ihre Treffer. Mit der dritten Chance gelang dem Funkel-Team der dritte Tor. Ayhan verwertete eine Ecke von Thommy per Kopf.

Steffen mit starkem Liga-Debüt

Daraufhin reagierte Kohfeldt und brachte in Neuzugang Niclas Füllkurg und Pizarro gleich zwei Stürmer. Trotz weiterer Chancen gelang der Anschlusstreffer aber nicht mehr. Was auch an Düsseldorfs starkem Neuzugang Zack Steffen lag. Der US-Nationalkeeper brachte die Bremer mit etlichen starken Paraden zur Verzweiflung und hielt den Sieg seines Teams fest.

Bremen spielt nun am kommenden Samstag (24.08.2019) um 15.30 Uhr bei 1899 Hoffenheim. Die Fortuna empfängt zeitgleich Bayer Leverkusen.