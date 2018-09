Traumtor von Eggestein

Bremen übernahm vom Anpfiff weg das Kommando. Der Club wollte erst einmal hinten sicher stehen und lauerte auf Konter. Das klappte bis zur 26. Minute, als Bremens überragender Eggestein von der Strafraumgrenze in den rechten Torwinkel traf. Der Aufsteiger agierte auch danach ängstlich und kam in der ersten Halbzeit zu keiner Torchance.

Werder musste sich jedoch den Vorwurf gefallen lassen, nicht effektiver seine Möglichkeiten genutzt zu haben. Schüsse von Kapitän Max Kruse (15.) und Martin Harnik (21.) wurden in letzter Sekunde abgeblockt, nach einer halben Stunde verzog Kruse in zentraler Position knapp.

Tor nach Videobeweis aberkannt

Nach dem Seitenwechsel überfiel die Bremer eine seltsame Lethargie. Nürnberg kam so immer besser in die Partie und in der 59. Minute zum vermeintlichen Ausgleichstreffer. Doch nach Videobeweis zählte das Tor von Ondrej Petrak wegen einer Abseitsstellung von Mikael Ishak nicht. Kohfeldt reagierte und brachte Sahin für Philipp Bargfrede (71.) und Milot Rashica (67.) für Harnik. Dennoch blieb Werder eigentümlich drucklos. Die Nürnberger witterten ihre Chance, steckten nie auf und belohnten sich am Ende durch Joker Misidjan für ihre Moral und ihren Einsatz.

Werder spielt nun am kommenden Samstag (22.09.2018) beim FC Augsburg, Nürnberg empfängt dann Hannover 96.