Freitagsspiel in der Bundesliga Köln gegen Bochum - Torspektakel unwahrscheinlich Stand: 09.03.2023 18:05 Uhr

Wenn der 1. FC Köln den VfL Bochum am Freitagabend (20.30 Uhr) zum NRW-Duell empfängt, ist ein Torspektakel eher nicht zu erwarten. Beiden Teams gelangen in vier der letzten fünf Partien keine Treffer.

Als der 1. FC Köln Mitte Januar am 16. Spieltag über Werder Bremen mit 7:1 triumphierte, hätte wohl niemand geglaubt, dass den Rheinländern in fünf der folgenden sieben Ligaspielen keine Treffer gelingen sollten. Lediglich beim 1:1 bei den Bayern und beim 3:0 gegen Frankfurt trafen die Kölner. Demgegenüber stehen ein 0:3 in Stuttgart, ein 0:2 in Wolfsburg sowie drei torlose Remis in Gelsenkirchen, gegen Leipzig und zuletzt bei Union Berlin.

In den letzten drei Spielen stand beim FC vorne die Null. Gar acht Partien ist es her, dass ein Kölner Stürmer ein Tor erzielte: Steffen Tigges traf beim Kantersieg gegen Werder zweimal. Ansonsten ist die Stürmerquote mau: Tigges mit fünf Toren sowie Florian Dietz und Sargis Adamyan mit je einem Torerfolg. Sieben Stürmertore bei insgesamt 32 Kölner Treffern - das war es bereits.

Selke wieder fit und Startelf-Kandidat

Da ist FC-Trainer Steffen Baumgart über eine weitere Option in der Abteilung Angriff froh: Der zuletzt angeschlagene Winter-Neuzugang Davie Selke könnte gegen Bochum in der Startelf stehen. "Davie ist wieder komplett gesund. Er wird ein Kandidat sein, nicht nur im Kader dabei zu sein, sondern auch von Anfang an aufzulaufen", sagte Baumgart im Vorfeld der Partie über den Stürmer, der am vergangenen Samstag beim 0:0 beim 1. FC Union Berlin angeschlagen 90 Minuten auf der Bank gesessen hatte.

Mittelfeldspieler Kainz Topscorer des FC

Bislang waren Selke in seinen sechs Auftritten im rot-weissen Trikot indes noch keine Tore gelungen. Dafür sorgten neben Tigges vornehmlich die beiden Mittelfeldakteure Ellyes Skhiri und Florian Kainz mit je fünf Treffern, letzterer ist zudem mit sieben Vorlagen der Topscorer des Teams. In Berlin hatten die Kölner viele gute Chancen vergeben und scheiterten mehrmals am starken Union-Keeper Frederik Rönnow.

Doch im Gegensatz zu den eher mauen Leistungen gegen Wolfsburg und in Stuttgart machte der Auftritt an der Alten Försterei wieder Hoffnung. "Die Jungs arbeiten sehr gut, deswegen hoffe ich, dass wir das hinbekommen", ist auch Baumgart guten Mutes, warnt aber vor dem Spiel gegen das Schlusslicht: "Bochum ist schwer zu bespielen und in der Lage, Ergebnisse einzufahren, mit denen keiner rechnet." Bochum laufe sehr aggressiv an, "sie haben schon ihre Waffen. Das wird ein schwieriges Spiel. Wir sollten uns nicht von den Ergebnissen blenden lassen", meinte Baumgart.

Vier Bochumer Pleiten in Serie

Und meint damit die letzten vier Partien der Westfalen: 0:3 bei den Bayern, 0:2 gegen Freiburg, 0:3 in Bremen und zuletzt das 0:2 gegen Schalke, durch das der VfL an das Tabellenende rutschte. Der VfL kassierte somit nunmehr vier Pleiten am Stück. Ein Ergebnis, mit dem keiner zuvor gerechnet hatte, wie Baumgart meinte, war sicherlich das Spiel zuvor gegen Hoffenheim, in dem die Elf von Trainer Thomas Letsch überraschend deutlich mit 5:2 gewonnen hatte.

28 von 37 Gastspielen in Köln gingen verloren

Doch die Aufgabe in der Domstadt wird für den VfL nicht leicht. In bislang 37 Bundesligaauftritten als Gast des 1. FC Köln fuhren die Westfalen 28mal ohne Punkte nach Hause. Immerhin siebenmal nahmen die Bochumer wenigstens einen Zähler mit an die Castroper Straße.

Die jüngste Niederlage gegen den unmittelbaren Konkurrenten aus Gelsenkirchen war dem Selbstvertrauen der Westfalen sicherlich ebenfalls nicht förderlich. Nimmt man die Auswärtsschwäche des VfL in dieser Saison hinzu (ein Sieg, elf Niederlagen bei 7:35 Toren) hätten die Bochumer sicher nichts dagegen, wenn die Torflaute beim FC noch für mindestens eine Partie anhalten sollte.