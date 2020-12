Auf dem Zahnfleisch durch die Adventszeit

Als am vergangenen Sonntag (29.11.2020) die Ersatzspieler von Bayer 04 Leverkusen auf der Bank Platz nahmen, mussten Sie sich um den Mindestabstand in Corona-Zeiten kaum Gedanken machen. Nur sechs von neun möglichen Reservisten standen im Kader. Nur drei von ihnen waren Feldspieler mit Bundesligaerfahrung.

Regenerationszeit Fehlanzeige

Wie auch viele andere Teams in der Bundesliga gehen die Leverkusener personell auf dem Zahnfleisch. Besonders bei den international spielenden Teams lautet das Motto wohl: irgendwie in die Winterpause retten. Dort warten dann allerdings zwischen der 2. Runde des DFB-Pokals (22./23. Dezember) und dem 14. Bundesliga-Spieltag (2. Januar) auch nur zehn fußballfreie Tage.

Seit Saisonbeginn (18. September) reiht sich praktisch eine englische Woche an die andere. Spieler, die mit ihren Clubs europäisch spielen und mit ihren Nationalmannschaften auf Reisen sind, haben zuletzt neun englische Wochen in Folge absolviert.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Bis Weihnachten geht es in genau diesem Rhythmus weiter. Bayern und Leverkusen haben bereits erfolgreich die Verlegung ihrer Pokalspiele in den Januar erstritten, um zumindest nicht auch noch am Tag vor Heiligabend spielen zu müssen.

"Es ist einfach eine enorme Belastung. Am Ende ist der einzelne Spieler der Leidtragende" , sagte Bayern-Trainer Hansi Flick nach dem Auswärtsspiel in Stuttgart am vergangenen Wochenende, bei dem er gleich vier Spieler verletzt oder angeschlagen auswechseln musste.

Dass zwei von ihnen unter der Woche in Madrid bereits wieder in der Startelf standen, macht einerseits den zu absolvierenden Drahtseilakt deutlich und andererseits den Mangel an Alternativen.