FC Bayern München gegen RB Leipzig Supercup als Gradmesser und Standortbestimmung Stand: 10.08.2023 16:58 Uhr

Im Supercup gegen den FC Bayern muss das neu formierte Team von RB Leipzig zeigen, ob es zum Herausforderer in Sachen Titelkampf reicht. Die Münchner haben trotz der jüngsten Verpflichtung von Harry Kane ihre eigenen Baustellen.

Die euphorische Meisteransage aus der rauschenden Leipziger Pokalnacht klingt inzwischen ein wenig anders. "Ich würde meine Worte zumindest relativieren" , sagte Kevin Kampl der "Sport Bild" über seine forsche Ankündigung nach dem Finalsieg in Berlin, mit RB jetzt "diesen verdammten Meistertitel zu holen".

Nach einem Sommer mit großem Umbruch und dem Abschied etlicher Leistungsträger baut der 32-Jährige ein "irgendwann" mit ein - irgendwann werde es klappen mit der Schale. Vor dem Supercup am Samstag (12.08.2023) beim FC Bayern München, die Neuauflage des Duells aus dem vergangenen Jahr, das die Bayern mit 5:3 für sich entschieden, ist die große Frage, wo die Leipziger als selbst ernannte Herausforderer überhaupt stehen. Die Antwort darauf ist vielleicht wichtiger als der Supercup-Titel selbst.

"Haben die Abgänge immer kompensiert"

Konrad Laimer (FC Bayern), Dominik Szoboszlai (FC Liverpool), Josko Gvardiol (Manchester City), Christopher Nkunku (FC Chelsea), Marcel Halstenberg (Hannover 96) - gegangen ist praktisch die halbe Stammelf, dazu auch André Silva (Real Sociedad San Sebastián). Kampl geht da recht gelassen mit um. "Seitdem ich hier bin, haben wir immer Top-Spieler gehabt, die uns verlassen haben. Und wir haben die Abgänge immer kompensiert" , sagt er.

Neu im Team sind die Salzburger Benjamin Sesko und Nicolas Seiwald, Christoph Baumgartner (TSG Hoffenheim), El Chadaille Bitshiabu (Paris Saint-Germain), Lois Openda (RC Lens) und die Leihgaben des FC Liverpool und von PSG, Fabio Carvalho und Xavi Simons. Noch nicht adäquat ersetzt wurde Innenverteidiger Gvardiol, und der neue Abwehrspieler El Chadaille Bitshiabu fällt jetzt erstmal mit einem Innenbandriss im Knie aus.

Rose bittet schon um Geduld

"Wir haben eine Menge neuer Spieler, das merkt man in den Abläufen, aber die Jungs sind willig, die Jungs hören zu. Es wird alles noch ein Stück Zeit brauchen, auch möglicherweise bis in die Saison hinein" , sagte Trainer Marco Rose. Schon in der vergangenen Saison war RB schlecht aus den Startlöchern gekommen und konnte dann den Rückstand nicht mehr aufholen, als die Bayern schwächelten.

Neuer, Goretzka und Co. - die Probleme des FC Bayern

Die Münchner haben ihre eigenen Probleme. Den Transfer des Wunschstürmers Harry Kane von Tottenham Hotspur hat der Klub jetzt aber endlich über die Bühne gebracht. Das dürfte einen ordentlich Schub geben, auch wenn der englische Nationalspieler beim Supercup noch nicht aufläuft.

Bleibt noch die Torhüterposition. Kapitän Manuel Neuer ist nach seiner Verletzung immer noch nicht fit, Yann Sommer spielt jetzt bei Inter Mailand und Alexander Nübel beim VfB Stuttgart. Aktuell steht da nur Sven Ulreich zur Verfügung.

Als Ersatz werden jetzt der Georgier Giorgi Mamardaschwili vom FC Valencia, Marokkos Nationaltorhüter Bono vom FC Sevilla, der vereinslose Spanier David de Gea, der Pole Kamil Grabara vom FC Kopenhagen und Kepa Arrizabalaga vom FC Chelsea gehandelt. Was die Torwartposition angeht, schleppen die Bayern also alte Probleme mit in die neue Saison. "Mit dem Supercup haben wir jetzt direkt einen Gradmesser" , sagt Trainer Thomas Tuchel - womit er wohl auch Ulreich meint.

Baustelle hinten rechts

Kane kommt, Kyle Walker aber nicht. Tuchels Wunschspieler für die rechte Seite bleibt nun doch bei Manchester City. Stellt sich die Frage: Lassen die Bayern den abwanderungswilligen Benjamin Pavard trotzdem gehen? Der verhandelt wohl schon mit Manchester United.

Nationalspieler Goretzka nur auf der Bank?

Für Konrad Laimer ist es eine besondere Partie. Der Bayern-Zugang trifft gleich im ersten Pflichtspiel auf seinen Ex-Klub. Wobei wir beim nächsten Bayern-Aufreger wären. Denn es sieht so aus, als würde der Österreicher das etablierte Mittelfeld-Duo Joshua Kimmich/Leon Goretzka sprengen - und zwar zuungusten Goretzkas. Das war jedenfalls in den meisten der jüngsten Testspiele so.

Tuchel behauptete allerdings, das sei nur "eine Momentaufnahme" . Für den Moment wären damit auch Matthijs de Ligt und Kingsley Coman erst mal raus - beide liefen zuletzt nicht von Beginn an auf. So bleiben auch bei den Bayern viele Fragen offen vor dem Start in die Saison.