Svensson brennt, Gross brennt aus

Doch das ist Schnee von gestern. Warum sich die Teams zuletzt so unterschiedlich entwickelt haben, ist schwierig zu sagen. Gross war für den ehemaligen Sportvorstand Jochen Schneider die letzte Chance, den Klub und sich selbst zu retten. Der Schweizer gilt zwar als erfahrener Trainer, doch ihm wurde oftmals vorgeworfen, taktisch nicht auf dem neuesten Stand zu sein.

Statt die Spieler aufzurütteln, bemühte er die üblichen Durchhalteparolen und wirkte schnell ausgebrannt. An den beiden vergangenen Spieltagen gegen Dortmund und Stuttgart brach Schalke förmlich auseinander - neun Gegentore gab es.

Aufschwung mit Svensson

Anders Svensson. Der Däne mit Mainzer Vergangenheit brannte für den neuen Job und für den Klassenerhalt. Von 2007 bis 2014 spielte er für die 05er, war danach Co-Trainer und betreute verschiedene Jugendmannschaften. Svensson vermittelte dem Team sehr schnell, worauf es im Abstiegskampf ankommt und stattete es mit mehr Mentalität aus.

Mainz-Trainer Bo Svensson

Zuletzt klappte es auch besser in Sachen Organisation. So gab es in den vier jüngsten Partien nur vier Gegentore und das Umschaltspiel kann sich auch sehen lassen. Anteil am Erfolg haben auch Sportdirektor Martin Schmidt und Christian Heidel als Sportvorstand, die kurz vor Svensson zum Verein zurückkehrten.

