Drei Auswärtsspiele in Folge hat der 1. FC Köln vor der Brust. Nach dem Ligaspiel beim 1. FSV Mainz 05 am Freitag (25.20.2019/20.30 Uhr) geht es im DFB-Pokal am Dienstag (18.30 Uhr) zum 1. FC Saarbrücken und bereits am Freitag im Derby zu Fortuna Düsseldorf. "Es ist eine wichtige Woche für uns", sagte FC-Trainer Achim Beierlorzer, der den Spielern am Dienstag einen Tag frei gab. "Drei Auswärtsspiele sind nicht ganz einfach, denn wir müssen gut planen, um die Frische zu behalten."