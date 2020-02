Bosz will den 20-Jährigen nicht verheizen

Doch der 20-Jährige musste sich in Leverkusen zunächst einleben, zudem wollte Bayer-Trainer Peter Bosz den Youngster nicht verheizen. " Wenn man so einen Spieler zu früh bringt, wird es nicht gut sein. Wir warten auf den richtigen Moment ", so Bosz. So reichte es für Diaby an den ersten zehn Spieltagen der Saison nur zu vier Kurzeinsätzen, sechs Mal stand er nicht im Kader. " Ich war überrascht, so wenig zu spielen. Aber ich konnte mich bei Laune halten ", so Diaby.