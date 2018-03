Ein gebrochener Fuß, ein gedehntes Kreuzband und sechs Muskelverletzungen im Oberschenkel. In Mönchengladbach könnten sie in ihrem Neubau neben dem Stadion nicht nur ein Hotel und ein Museum, sondern auch ein Krankenhaus integrieren.

Da Fußball ein scheinbar gläsernes Gewerbe ist – wer von uns wäre eigentlich einverstanden, wenn unser Arbeitgeber bekannt gäbe, warum wir dienstunfähig sind? – kommen sofort die Fragen: Was machen sie dort falsch? Wie trainieren sie? Was essen sie? Sechs Muskelverletzungen (Denis Zakaria, Reece Oxford, Ibrahima Traore, Oscar Wendt, Laszlo Benes und Mamadou Doucoure) sind zu viel, um es unter der Rubrik Schicksal abzubuchen. Irgendwas läuft schief.

Schwaches Umschaltspiel, zu viele Gegentore durch Stürmer

Die Gründe sind unklar - die Folgen sind augenscheinlich. Im 4-4-2 von Dieter Hecking gibt es aufgrund der ständigen Ausfälle keine personelle Konstanz und damit kaum Automatismen. Das Umschaltspiel ist sehr ausbaufähig, die Borussia hat in der ganzen Saison erst ein Kontertor erzielt. Schon die gesunde Innenverteidigung mit Ginter und Vestergaard ist anfällig. 21 Gegentore durch Stürmer im Zentrum sind ein sehr hoher Wert.

Nun fällt Vestergaard mit einem Fußbruch vermutlich den Rest der Spielzeit aus. Immerhin kommt Routinier Oscar Wendt aus einer sechswöchigen Pause nach einem Muskelteilriss zurück und Christoph Kramers Knieprellung lässt möglicherweise einen Einsatz zu.

Bereits sechs Niederlagen in der Rückrunde

Auch wegen der vielen Verletzungen kommt die Fohlenelf 2018 nicht auf die Füße. Sie waren vorsichtig vor der Saison. Ein einstelliger Tabellenplatz wurde als Saisonziel ausgegeben. Doch selbst der ist nun in Gefahr. In Leverkusen setzte es am vergangenen Wochenende schon die sechste Niederlage der Rückrunde. Damit hat Mönchengladbach schon jetzt eine mehr als in der ganzen Vorrunde.

Das Spiel gegen den direkten Konkurrenten aus Hoffenheim ist richtungsweisend. Bei einer Niederlage droht Mönchengladbach dauerhaft tristes Tabellenmittelfeld. Bei einem Sieg wäre die Borussia punktgleich mit der TSG und Europa bliebe in Reichweite.

Hoffenheim hat die Trendwende geschafft

Wie es geht, zeigt der Gegner: Die Kraichgauer kommen als Mini-Seriensieger an den Niederrhein, sie haben ihre vergangenen beiden Spiele gegen Augsburg und Wolfsburg gewonnen und damit die Trendwende geschafft, die Gladbach so dringend benötigt.

Langweilig sollte es nicht werden - schaut man auf die Historie. Beide Teams treffen zum 20. Mal in der Bundesliga aufeinander – es waren fast immer torreiche Duelle. Im Schnitt fielen mehr als vier Treffer.

sid/dpa/red | Stand: 16.03.2018, 10:00