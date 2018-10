Eigentlich hat Fortuna Düsseldorf gleich zwei torgefährliche Stürmer im Kader. Rouwen Hennings machte in der vergangenen Saison in der zweiten Liga 13 Tore für den Aufsteiger, Marvin Ducksch traf für Holstein Kiel sogar 18 Mal und sicherte sich damit die Torschützenkrone. Zudem stehen in Benito Raman, Dodi Lujebakio, Takashi Usami und Kenan Karaman spiel- und laufstarke Außenspieler im Team.

Dennoch hat die Fortuna-Offensive in dieser Saison in sechs Partien erst fünf Treffer zustande gebracht. Darunter sind nur drei Stürmertore, von denen auch noch eines durch Hennings per Foulelfmeter fiel. Ducksch hat noch überhaupt nicht getroffen. Nach dem recht guten Start ist die Fortuna in der Tabelle deshalb auf Platz 15 abgerutscht. Zuletzt gab es zwei Niederlagen in Serie, die beim Mit-Aufsteiger Nürnberg fiel mit 0:3 klar und deutlich aus.

Funkel: "Es ist schwieriger"

Jetzt müssen die Rheinländer am Samstag (06.10.2018) gegen wiedererstarkte Schalker antreten. Die fuhren jüngst gegen Mainz und in der Champions League bei Lokomotive Moskau zwei Siege in Folge ein. Bei einer neuerlichen Pleite gegen den Tabellen-17. aus Gelsenkirchen könnte die Fortuna auf den Relegationsrang rutschen.

Trainer Friedhelm Funkel hat eine einfache Misere für die Torflaute. "Es ist in der Bundesliga schwieriger Chancen zu nutzen als in der Zweiten Liga. Die Torhüter sind einfach besser" , sagte er in der "Bild"-Zeitung.

"Kaltschnäuziger werden"

Teils lag es wohl aber auch am Unvermögen seiner Mannschaft, denn an Chancen mangelte es nicht. Bei der 1:2-Niederlage gegen Leverkusen zählten die Statistiker 19 Torschüsse, heraus sprang nur ein Tor per Foulelfmeter. Die Fortuna dominierte das Spiel, vor dem Tor fehlten dann aber Cleverness und Coolness. Das war in Stuttgart nichts anders. Da feuerte Fortuna 16 Torschüsse ab, am Ende hieß es aber nur 0:0.

"Wir hätten mehr Punkte holen müssen, weil wir in beiden Spielen die bessere Mannschaft waren und die besseren Chancen hatten. Deshalb sind wir nicht zufrieden" , sagte Niko Gießelmann nach dem Leverkusen-Spiel: "Wir müssen vor dem Tor kaltschnäuziger werden. Wir müssen die Ruhe bewahren. Das geht nur mit Erfahrung und Training." Funkel weiß das. "Klar müssen wir unsere Chancen entschlossener nutzen. Wir müssen die Lehre daraus ziehen. Wir werden in den nächsten Wochen intensiv daran arbeiten" , sagte er.

"Das passiert nun mal in der Bundesliga"

Nürnberg war das erste wirklich schlechte Spiel des Aufsteigers. "Wir haben viele schlechte Entscheidungen getroffen und Gegentore bekommen, die so nicht fallen dürfen" , sagte Funkel. Stürmer Marvin Ducksch sprach von "dummen Gegentoren" , die man sich in der Bundesliga nicht erlauben könne.

Die Fortuna tat sich schwer, das Spiel zu machen. "Wir sind nicht damit klargekommen, dass Nürnberg so tief verteidigt hat, und hatten in der ersten Halbzeit keine Ideen" , sagte Gießelmann. 58,6 Prozent Ballbesitz hatten die Düsseldorfer, bis zum Strafraum lief das Spiel gefällig - doch dort war dann Schluss. Und die einzig klare Chance wurde dann vergeben. Dodi Lukebakio lief beim Stand von 0:1 alleine auf "Club"-Torwart Fabian Bredlow zu, brachte den Ball aber nicht im Kasten unter. "Nürnberg hat's besser gemacht. Beim 0:2 ist Ishak alleine auf unser Tor zugelaufen und hat diese Möglichkeit eiskalt genutzt. Es war eine verdiente Niederlage - das passiert nun mal in der Bundesliga" , sagte Funkel.

"Wieder Zählbares mitnehmen"

"Es ist einfach alles Mist gelaufen" , fasste Erich Rutemöller die Partie zusammen. Aber, betonte der Sportvorstand: "Wir sind stark genug, das zu analysieren und gut vorbereitet in das Schalke-Spiel zu gehen." Hoffnung macht, dass Benito Raman und Marcel Sobottka dann wieder mit dabei sind. Die hatten in Nürnberg gefehlt. Verzichten muss Funkel aber weiterhin auf Raphael Wolf, Andre Hoffmann, Tim Wiesner, Kenan Karaman , Diego Contento und Mannschaftskapitän Oliver Fink.

Gießelmann indes bleibt selbstbewusst und kampfeslustig. Nürnberg und dieses 0:3, meinte er, "darf keinen Knick geben. Diese Niederlage ist kein Beinbruch. Wir wollen gegen Schalke vor eigenem Publikum wieder Zählbares mitnehmen."

