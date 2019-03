Das eine Team hat mit einer bemerkenswerten Serie, angefangen Mitte Dezember, die Weichen auf Klassenerhalt gestellt. Und das andere Team ist in der Rückrunde der Fußball-Bundesliga noch ungeschlagen und steht vor einem großen Spiel auf europäischer Bühne. Fortuna Düsseldorf und Eintracht Frankfurt sind so etwas, wie die Teams der Stunde. Am Montagabend begegnen sie sich im direkten Duell. Ein Überblick.

Ausgangslage

Der 4:0-Sieg auf Schalke war beeindruckend. Fortuna Düsseldorf bewies im Duell mit den Königsblauen Effektivität pur: Bei vier Torschüssen landete die Kugel vier Mal im Netz. Der Sieg war verdient und gleichbedeutend mit dem nächsten Sprung in der Tabelle. Mit aktuell 31 Punkten ist die Fortuna voll auf Kurs Klassenerhalt. Der Abstand auf den Relegationsplatz beträgt - selbst bei einer Niederlage am Montag (11.03.19) zwölf Punkte - bei dann nur noch neun ausstehenden Saisonspielen.

Gegner Eintracht Frankfurt feierte in der Vorwoche ebenfalls einen furiosen Sieg. Der 3:2-Siegtreffer gegen Hoffenheim fiel in der sechsten Minute der Nachspielzeit - zwischenzeitlich lag man schon mit 1:2 zurück. Auch wenn es gegen Inter Mailand am vergangenen Donnerstag in der Europa League "nur" ein 0:0 gab: Die Stimmung in Frankfurt ist bestens. In der Rückrunde sind die Hessen als einziges Team neben Werder Bremen noch ungeschlagen. Wegen der vielen Unentschieden zuletzt wird der Druck im Kampf um die Europapokal-Plätze immer größer. Mit einem Sieg würde man bis auf drei Punkte an Gladbach und Leipzig heranrücken - und Selbstvertrauen tanken für das Rückspiel im Europa-League-Achtelfinale bei Inter Mailand am Donnerstag (14.03.19).

Personal

Fortunas Trainer Friedhelm Funkel muss definitiv auf den am Sprunggelenk verletzten Jean Zimmer verzichten. Zudem sind Adam Bodzek (Muskelverletzung) und Marvin Ducksch (Sprunggelenksverletzung) fraglich. Auch ein Einsatz von Markus Suttner (Nackenverletzung) ist noch offen. Im Angriff hat Funkel, trotz des möglichen Ausfalls von Ducksch, die Qual der Wahl, vieles spricht aber dafür, dass die drei gegen Schalke überragenden Akteure Dodi Lukebakio, Baba Raman und Dawid Kownacki erneut von Beginn an ran dürfen.

Bei Frankfurt geht es dieser Tage um das Thema Belastungssteuerung. Durch die Europa League folgt eine englische Woche auf die nächste. Trainer Adi Hütter rotiert daher immer wieder auf bestimmten Positionen - in der Abwehr, im zentralen Mittelfeld und auch im Angriff. Weil schon in wenigen Tagen das Duell mit Inter ansteht, ist es unwahrscheinlich, dass alle drei Stürmer-Stars - Ante Rebic, Sebastien Haller und Luka Jovic - von Beginn an auflaufen werden. Die überzeugenden Winter-Neuzugänge Sebastian Rode und Martin Hinteregger scheinen aber gesetzt zu sein - trotz der hohen Belastung.

Direkter Vergleich

Die Düsseldorfer erinnern sich nicht gerne an das Hinspiel zurück. Am 19. Oktober des letzten Jahres schoß die Eintracht den hoffnungslos unterlegenen Aufsteiger mit 7:1 aus dem Stadion. Es war der Abend des Luka Jovic, der alleine fünf Treffer erzielte. Davor war man sich fünf Jahre lang nicht begegnet. In Düsseldorf letzter Bundesliga-Saison, 2012/2013 entschied jeweils das Heimteam das Duell für sich: Düsseldorf siegte im eigenen Stadion 4:0, Frankfurt zuhause mit 3:1.

Prognose

Ein Ergebnis wie im Hinspiel ist keineswegs zu erwarten. Ganz im Gegenteil: Mit dem Rückenwind der letzten Wochen begegnet Düsseldorf der Eintracht im eigenen Stadion durchaus auf Augenhöhe. Die Ausgangslage spricht für ein attraktives und unterhaltsames Spiel mit offenem Ausgang. Beide Teams stehen für Tore, auch wenn die Eintracht in den letzten Wochen zwei Mal 0:0 gespielt hat.

Stand: 11.03.2019, 08:44