Das Hinspiel bei Bayer 04 Leverkusen war die Geburtsstunde des Tabellenführers. Angetrieben von einem nimmermüden Marco Reus und beflügelt von den eingewechselten Paco Alcácer (zwei Tore) und Jadon Sancho (zwei Vorlagen) drehte Borussia Dortmund einen 0:2-Rückstand mit zwei späten Toren noch in einen 4:2-Sieg und übernahm die Bundesliga-Spitze.

Knapp ein halbes Jahr später hat vor dem Rückspiel am Sonntag (24.02.2019) die Tabellenführung nach Bayerns Heimsieg gegen Hertha BSC zwar gerade noch so aufgrund der besseren Tordifferenz Bestand, aber ansonsten ist den Schwarz-Gelben einiges abhandengekommen.

Der "Getriebene" fehlt an allen Ecken

Da ist in erster Linie natürlich der Kapitän. Seit der Halbzeit im Pokal-Achtelfinale gegen Werder Bremen fehlt Marco Reus. Muskelfaserriss im Adduktorenbereich lautet die Diagnose. Für jemanden, der wegen Kreuzbandriss, Muskelbündelriss oder Schambeinentzündung schon fast ganze Spielzeiten verpasst hat, eigentlich eine Kleinigkeit.

Aber Reus war eben auch noch nie so wichtig für den BVB . Neben einem Spieler, der Tore erzielt (bisher 13), fehlt der Borussia einer, der in dieser Saison so sehr wie nie zuvor die Aura eines Getriebenen verströmt, der unbedingt Großes erreichen will.

Zu wenig Gegenwehr

Wichtige Spiele wie im Pokal gegen Bremen oder in der Champions League bei Tottenham Hotspur gingen auch deshalb verloren, weil neben Reus‘ genialen Momenten auch seine Präsenz auf dem Feld fehlte. "Wir setzen uns zu wenig durch", monierte Torwart Roman Bürki nach dem 0:3 bei Tottenham und auch Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sprach zuletzt davon, dass "wir uns mehr wehren müssen."

Die zweite wichtige Komponente für Dortmunds Serie von fünf sieglosen Pflichtspielen liegt in der fehlenden Power. 20 Mal traf die Borussia in der Hinrunde noch in der Schlussphase. In der Rückrunde gelang das bisher einmal. Durchaus ein Hinweis auf fehlende Frische, genauso wie die sich häufenden Verletzungen.

Keine Optionen, keine Jokertore

Gegen Leverkusen könnten mit Reus, Christian Pulisic, Lukasz Piszczek, Thomas Delaney, Marius Wolf und eventuell Manuel Akanji ein halbes Dutzend Spieler fehlen. Das bedeutet nicht nur, dass andere Spieler mehr und länger ran müssen, sondern auch, dass Lucien Favre weniger Möglichkeiten hat, in engen Spielen noch einmal von der Bank einen neuen Impuls zu setzen.

Auch an dieser Stelle sprechen die Zahlen eine deutliche Sprache: 21 Jokertore in der Hinrunde machten aus Dortmunds Trainer schon fast einen Mann mit magischen Fähigkeiten. 2019 ist die Borussia noch ohne Treffer durch einen Einwechselspieler. Besonders dramatisch wird das im Fall von Stürmer Paco Alcácer deutlich. Der Super-Joker der Hinrunde wartet seit dem 18. Dezember auf einen Treffer.

Der Versuch, Ruhe zu bewahren