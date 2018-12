In den vergangenen Jahren sah es für Borussia Mönchengladbach bei Borussia Dortmund düster aus. Vier Spiele in Serie gingen verloren, bei einem Torverhältnis von 2:15. Beim bislang letzten Auftritt im November 2017 setzte es eine 1:6-Pleite. Den bislang letzten Sieg der "Fohlen" beim BVB gab es im März 2014. Trainer beim 2:1-Erfolg: der heutige Dortmunder Coach Lucien Favre.

Vor dem Borussen-Duell am Freitag (21.12.2018) sind beide Teams auf Augenhöhe. Es ist ein echtes Spitzenspiel. Wenn die Bayern den Gladbachern nicht noch dazwischen grätschen und mit einem hohen Sieg gegen Leipzig aufgrund des besseren Torverhältnisses in der Tabelle vorbei ziehen, dann erwartet der Tabellenführer den Zweiten.

Gladbach kann rankommen

Nach der ersten Saisonpleite bei Fortuna Düsseldorf ist der Vorsprung der Dortmunder auf "nur noch" sechs Punkte geschmolzen. Mit einem Auswärtserfolg könnte Gladbach bis auf drei Punkte herankommen. Für die Niederrheiner spricht also das Momentum.

Und die Tatsache, dass sie vielleicht keiner so richtig auf dem Schirm hat. Fußball-Deutschland scheint auf ein Titelduell zwischen Dortmund und den Bayern fokussiert zu sein.

Ansonsten spricht nicht viel für die Gladbacher. Daheim haben sie noch keinen einzigen Punkt abgegeben, auswärts gab es bisher aber nur zwei Siege. Zuletzt gelang zwei Mal in Folge in der Fremde kein Tor.

Hecking braucht gute Taktik

Wie die Dortmunder zu schlagen sind, das hat Fortuna Düsseldorf vorgemacht. Hinten stand der Aufsteiger kompakt und verteidigte leidenschaftlich, vorne setzte er mit Erfolg auf Konter. Diese Taktik funktioniert auch in Spielen beim BVB. Augsburg hat das so gemacht und schrammte beim 3:4 nur knapp an einem Punktgewinn vorbei. Erfolgreicher waren da Hertha BSC (2:2) und der FC Brügge (0:0), und Union Berlin hätte in Dortmund beim 2:3 nach Verlängerung fast für eine Pokalsensation gesorgt.

Die Gladbacher sind jedoch eine Mannschaft, die mitspielen und selbst Akzente setzen will. Genau das eröffnet den Dortmundern aber Räume, die diese in der Regel eiskalt ausnutzen - so wie beim 3:2-Sieg gegen Bayern München oder beim 4:1 gegen RB Leipzig.