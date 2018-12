Kovac betonte, er sei "in der Ansprache zur Mannschaft klarer und deutlicher geworden" . Und das, was der Trainer des FC Bayern in den vergangenen Tagen mitzuteilen hatte, dürfte einigen Münchner Stars überhaupt nicht gefallen haben.

Kovac hat zunächst einmal die Rotation abgeschafft. Nationalspielern wie Mats Hummels oder Javi Martínez droht in den nächsten Wochen weiterhin die Bank. Es ist eine Maßnahme mit reichlich Konfliktpotenzial. "Rotation wird es in der Form nicht mehr geben, weil es nicht so funktioniert hat. Rotation wird stattfinden, aber nur dann, wenn einer verletzt oder total am Boden ist. Für die, die hinten dran stehen, ist das nicht angenehm, aber jeder muss damit klar kommen. Es ist egal, wer es ist", sagte Kovac in aller Deutlichkeit.

Startelf steht früh fest