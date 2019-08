Denn was die angeht, liegen die Bayern vorne: In 68 Bundesligaspielen gab es 39 Siege, 19 Unentschieden und nur zehn Niederlagen aus Sicht der Münchner. Mut schöpft die Hertha allerdings aus den jüngsten Duellen. In der Vorsaison gewannen die Berliner zuhause 2:0 und unterlagen in München nur knapp 0:1. Davor hatte es drei Unentschieden gegeben.

Was die Statistik der Bundesliga-Eröffnungsspiele betrifft, müssen sich die Berliner allerdings Sorgen machen. In elf Partien holten die Bayern zehn Siege, nur der Hamburger SV entführte 2008 beim 2:2 einen Punkt. Seit 2002 eröffnet der deutsche Meister die Saison mit einem Heimspiel.

Erstes Bundesligaspiel als Chefcoach für Covic

Für Berlins neuen Trainer Ante Covic ist es das erste Bundesligaspiel als Chefcoach. Mit einer recht jungen Mannschaft will er offensiver zu Werke gehen als sein Vorgänger Pal Dardai das zuletzt gemacht hat - und er will mutiger spielen. "Ich wil sie von der Leine lassen und das Spiel aktiver gestalten" , sagt der 43-Jährige, der auch taktisch viel variabler zu Werke gehen dürfte. Im Pokal beim VfB Eichstätt (5:1) hat das alles zuletzt schon ordentlich geklappt. "Ich verspüre mehr Vorfreude als Nervosität" , sagt Covic vor seinem ersten Auftritt auf großer Bühne: "Wir sind gut vorbereitet und schauen mal, was dabei herauskommt."

Bayern immer noch auf der Suche

Bei den Bayern liegt auch kurz vor dem Spiel der Fokus noch auf der Suche nach Verstärkungen. Zwar hat der Klub jüngst den Kroaten Ivan Perisic von Inter Mailand verpflichtet, Trainer Niko Kovav ist damit aber nicht zufrieden. "Fakt ist, dass wir noch etwas brauchen. Wir müssen noch zulegen" , sagte der Coach.

Perisic fehlt, Hertha mit Sorgen

Einen Blitzstart des neuen Flügelstürmers Perisic wird es nicht geben. Der muss gegen die Hertha noch eine Gelb-Sperre aus Italien absitzen. Zudem fehlt zum Ligastart Javi Martínez, der wegen Knieproblemen eine "Trainingssperre" hat, wie Kovac berichtete. Der Berliner Covic muss auf Dedryck Boyata, Javairo Dilrosun, Marvin Plattenhardt, Peter Pekarik und Arne Maier verzichten. Noch ungewiss ist der Einsatz von Maximilian Mittelstädt.

Kovac: "Enges Spiel"

Kovac erwartet ein "enges Spiel" in der ausverkauften Arena. Die Berliner hätten sich "sehr gut verstärkt" , warnte er, machte aber auch eine klare Ansage: "Wir spielen zu Hause und wollen das mit einem Sieg beenden."

"Wir werden gut vorbereitet und mit einigen guten Erinnerungen im Gepäck nach München reisen. Wir haben in den letzten Jahren gegen die Bayern eine Serie von guten Ergebnissen erzielt. Die Ausgangsposition ist trotzdem eindeutig: Die Bayern sind haushoher Favorit" , erkläte Hertha-Manager Michael Preetz. Die Spieler freuen sie sich auf das Duell gegen den Rekordmeister. "Es ist gut, gleich gegen einen so großen Gegner zu starten" , sagte Stürmer Salomon Kalou selbstbewusst: "Wir haben nichts zu verlieren und können einfach Fußball spielen."

Schreckgespenst Lukebakio