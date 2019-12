Das Jahr 2019 war für Kai Havertz bislang reich an sportlichen und außersportlichen Höhepunkten. In der vergangenen Saison hatte der Leverkusener Ausnahmespieler am letzten Spieltag der Saison gegen seinen 17. Saisontreffer erzielt - soviel wie noch kein anderer Bundesliga-Spieler in seinem Alter. Er krönte damit ein Spieljahr, das außergewöhnlich gut für den gebürtigen Aachener verlaufen. Längst zeigten auch Europas Top-Klubs wie beispielsweise Juventus Turin Interesse an dem Bayer-Talent und streckten ihre Fühler aus - bislang kam noch ohne Erfolg.

Nur drei Tore

Bei der Wahl zum Golden Boy, bei der Europas Sportjournalistinnen und - journalisten die besten U21-Nachwuchsstars küren, landete Havertz auf Rang drei hinter Joao Felix von Atletico Madrid und Jadon Sancho von Borussia Dortmund. Am vergangenen Samstag (14.12.2019) absolvierte Kai Havertz als 20-Jähriger bereits sein 100. Bundesliga-Spiel - auch ein Rekord.