Die nackten Zahlen sind erschütternd: 0:4 gegen Borussia Dortmund, 0:4 bei der TSG Hoffenheim. So lautet die Bilanz von Fußballtrainer Markus Weinzierl, seit er im Oktober den Chefposten beim VfB Stuttgart übernommen hat. Und jetzt? Nun kommt Pokalsieger Eintracht Frankfurt in die Schwabenmetropole, um am Freitag (02.11.2018) mit dem VfB den 10. Spieltag der Liga zu eröffnen.

"Es ist klar, was auf dem Spiel steht und was unsere Aufgabe ist" , sagt der bislang so unglückliche Coach, für den gegen die Hessen natürlich nur eines zählt: "Wir sind gefordert. Wir müssen punkten, wollen punkten. Am besten dreifach."

Guido Buchwald kritisiert Sportvorstand Michael Reschke

Nur ein Sieg würde dem Tabellenletzten, der mit fünf Zählern aus neun Spielen verheerend dasteht, ein kleines bisschen Ruhe bringen. Schon haben sich in den vergangenen Tagen Ex-Aktive mit kritischen Worten gemeldet. So meinte Weltmeister Guido Buchwald unlängst, es sein ein Fehler, die sportliche Kompetenz im Verein ausschließlich Sportvorstand Michael Reschke zu überlassen. Der Verein brauche eine "breitere sportliche Kompetenz für die Zukunft" , so zündelte Buchwald vor allem gegen Reschke.

Neuverpflichtungen bisher enttäuschend

Dem Ex-Manager des FC Bayern München und Bayer Leverkusens wird ein unglückliches Händchen in Sachen Neuverpflichtungen im vergangenen Sommer nachgesagt. Daniel Didavi und Marc Oliver Kempf spielten wegen Verletzungen noch kaum eine Rolle. Die Außenverteidiger Pablo Maffeo und Borna Sosa bekamen zwar beide ihre Einsatzzeiten, für Begeisterung bei den Fans sorgen sie bislang nicht. Gonzalo Castro läuft seit Saisonbeginn seiner Form hinterher und ist längst nicht der stabile und spielstarke Mittelfeldmann, den sich der VfB gewünscht hatte. 8,5-Millionen-Mann Nicólas González hat seine Torgefahr irgendwo in der Vorbereitung verloren und seither nicht wiedergefunden.

Weinzierl baut Misserfolg vor

Gegenüber der "Stuttgarter Zeitung" ließ sich Reschke nicht zu einer Replik hinreißen. Meinte stattdessen: "Alle Nebenkriegsschauplätze interessieren mich nicht. Es geht für uns jetzt ausschließlich darum, zunächst am Freitag gegen Frankfurt und dann in Nürnberg erfolgreich Fußball zu spielen."

Nur Punkte helfen also weiter, dennoch baut Coach Weinzierl auch einem möglichen weiteren Misserfolg schon einmal vor: "Es ist doch klar, dass wir vor einem super Publikum, ausverkauftes Stadion, die Spiele gewinnen wollen. Aber die Spiele sind alle eng, da brauchst du das nötige Spielglück." Sollte es nicht klappen mit einem Erfolg "dann geht es gegen Nürnberg auch weiter, dann müssen wir gegen Nürnberg gewinnen".

