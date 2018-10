Guido Burgstaller - ein Tor, Breel Embolo - ein Tor, Franco di Santo, Mark Uth, Cedric Teuchert, Steven Skrzybski - alle null Tore. Das ist die magere Bilanz der Schalker Stürmer in dieser Bundesliga-Saison. Fünf Tore in acht Liga-Spielen - nur Mainz 05 steht in dieser Kategorie noch schlechter da als der Vize-Meister.

Deutlich wurde die eklatante Abschlussschwäche zuletzt wieder im Champions-League-Duell bei Galatasaray Istanbul, als vorrangig Breel Embolo gute Möglichkeiten liegen ließ. Ein schwarzer Abend für Embolo, für den er sich hinterher via Social Media entschuldigte: "Sorry, Jungs. Heute hätte einer rein müssen. Trotzdem stolz auf die Leistung unserer Mannschaft."

Uth bewährt sich auf der "Acht"