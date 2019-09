Der FC Schalke 04 will sich mit dem dritten Sieg in Serie im vorderen Tabellendrittel der Bundesliga festsetzen. "Wir sehen sehr wohl, dass wir unseren Start verbessern und uns in eine gute Position bringen können" , sagte Schalke-Trainer David Wagner vor dem Heimspiel gegen den FSV Mainz am Freitag (20.09.2019/20.30 Uhr). Die Stimmung im Kader sei entsprechend großartig: "Wir haben wahnsinnig Lust, die Freude auf das nächste Spiel wird größer."