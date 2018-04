Vielleicht kann man einem Spieler von Werder Bremen gar kein schöneres Kompliment machen. Als Philipp Bargfrede kürzlich seinen Vertrag an der Weser um einige Jahre verlängerte, die genaue Dauer ist unbekannt, da teilte Manager Frank Baumann mit, er habe "jetzt erst mal die Fantasie, dass Philipp noch viele Jahre auf dem Rasen seiner Tätigkeit nachgehen wird." Und sagte dann noch: "Ich würde es nicht ausschließen, dass er vielleicht irgendwann auf meinem Stuhl sitzen wird."

Bargfrede stünde dann in einer so langen wie illustren Reihe von verdienten Spielern, die Werder Bremen nach ihrem Karriereende in anderen Funktionen erhalten blieben. Thomas Schaaf, der erfolgreichste Trainer in Bremens Neuzeit gehört dazu, auch Dieter Eilts, Marco Bode, Tim Borowski, Clemens Fritz und natürlich Baumann.

Debüt unter Schaaf

Nun ist da im Falle von Bargfrede, gerade einmal 29, Spitzname "Bargi", noch viel Konjunktiv dabei, doch es zeigt, wie viel sie in Bremen von ihm halten. Im Hier und Jetzt ist Bargfrede unverzichtbarer Leistungsträger unter Trainer Florian Kohfeldt. Und vielleicht ist er sogar Werders wichtigster Spieler derzeit, noch vor Zlatan Junuzovic oder Max Kruse, die nach außen hin die Gesichter der Mannschaft sind.

Diese Entwicklung ist erstaunlich. Im August 2009 debütierte Bargfrede, der schon mit 15 in Werders Nachwuchs gewechselt war, unter Trainer Schaaf in der Bundesliga. Heute steht Bargfrede bei 170 Bundesligaspielen für Bremen, und es wären wohl noch einige mehr, wenn ihn nicht immer wieder kleinere und größere Verletzungen ausgebremst hätten.

In den Spielzeiten 2016/16 und 2016/17 etwa machte Bargfrede zusammen nur 25 Bundesligaspiele, Schuld daran waren ein Meniskusriss und anhaltende Achillessehnenprobleme. Derzeit wirkt Bargfrede fitter denn je, und man merkt es seinem Spiel an.

Bremens Schattenspieler

Der Aufschwung in den letzten Monaten ist eng verbunden mit dem Abräumer im Mittelfeld, der immer dann am besten spielt, wenn man ihn gar nicht wirklich wahrnimmt. Bargfrede hält den Kilometerfressern Maxi Eggestein und Thomas Delaney, die zuletzt meist vor ihm auf den Halb-Positionen im zentralen Mittelfeld spielten, den Rücken frei.

Sucht die Zweikämpfe: Bremens Philipp Bargfrede (m.)

Er erobert Bälle, mal tief in der eigenen Hälfte, mal weit in der des Gegners, und leitet dann den Gegenangriff ein. Und hat sich enorm darin verbessert, die Angriffe des Gegners frühzeitig zu antizipieren und sich gegen den Ball richtig zu orientieren. Ein moderner Sechser eben.

Kohfeldt - "Er ist immens wichtig"

Als sich Bremen im Januar im spanischen Algorfa auf die Rückrunde vorbereitete, nutzte Trainer Kohfeldt die Gelegenheit, um die Medien auf die Rolle seines defensiven Mittelfeldspielers hinzuweisen, der sonst gerne mal übersehen wird. "Philipp ist immens wichtig für unser Spiel. Defensiv verfügt er über eine unheimliche Präsenz, hat viele Balleroberungen. Er ist auch fußballerisch unheimlich gut, was jahrelang, glaube ich, gar nicht so wahrgenommen wurde", sagte Kohfeldt dem "Weser-Kurier".

In der Tat gehen diese fußballerischen Qualitäten Bargfredes in der öffentlichen Betrachtung bisweilen unter. Gerade seine Spieleröffnung sei super, sagte Kohfeldt, man habe das ja gegen Dortmund beobachten können. Zur Erinnerung: Am 15. Spieltag trat Bremen beim BVB an und weil sich Lamine Sané, damals noch Werders Abwehrchef, angeschlagen abmeldete, zog Kohfeldt einfach Bargfrede aus dem defensiven Mittelfeld zurück in die Dreierkette. Ein gelungener Schachzug.

Aus "Bargi" wurde "Franz"

Bremen gewann 2:1, die Tore machten wieder einmal andere, aber es war Bargfrede, der allen die Show stahl. Umsichtig dirigierte er seine Nebenmänner, Dortmunds Offensivpower kam kaum einmal zur Geltung. Und weil sein Spiel an diesem Tag von den Bewegungen her an Franz Beckenbauer erinnerte, der ja viele Jahre als Inbegriff des Liberos galt, wird Bargfrede von einigen Mitspielern seitdem nur noch "Franz" gerufen.

Damals stand Bremen auf dem vorletzten Platz und steckte mitten im Abstiegskampf. Mittlerweile hat man sich bis auf Rang zwölf hochgearbeitet, bei zehn Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz und vier Siegen aus den letzten fünf Spielen sind die Abstiegssorgen vor dem kleinen Nordderby gegen Hannover 96 am Freitagabend (06.04.2018, 20.30 Uhr) nur noch theoretischer Natur.

Und Philipp Bargfrede, Bremens heimlicher Chef auf dem Platz, hat großen Anteil daran. Auch wenn man das vielleicht erst auf den zweiten Blick erkennt.

Stand: 06.04.2018, 10:16