BVB gegen Bayern - Spitzenspiel für den Stimmungswandel

Das fragwürdige Katar-Sponsoring hat einen tiefen Riss in Teile der Anhänger und die Klubführung hinterlassen. Es wird dauern, bis das Verhältnis wiederhergestellt ist, wenn es denn überhaupt jemals gelingen wird.

Impfdebatte hier, ganz schwache Champions-League-Auftritte da - es gibt weitere Gründe für Stimmungstiefs an beiden Standorten in den vergangenen Wochen.

Watzke: "Müssten genug Selbstvertrauen haben"

Aber natürlich darf man sich auch freuen auf diesen Samstagabend, wenn die Flutlichter brennen in Dortmund. Die Konstellation an der Tabellenspitze könnte nicht prickelnder sein. Ein Punkt trennt den FC Bayern (31) von Borussia Dortmund (30). Der BVB ist heiß, dem ewigen Rivalen die Tabellenführung zu nehmen. " Wenn Du von den vergangenen 20 Bundesliga-Spielen 17 gewinnst, dann müsstest Du genug Selbstvertrauen haben. Wir haben in Wolfsburg gezeigt, wozu wir imstande sind, wenn wir einigermaßen komplett sind" , sagte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke und hatte da längst in den Attacke-Modus geschaltet.

Eingermaßen komplett - das gilt auch für Samstag und zwar für beide Mannschaften. Die Dortmunder sind happy, dass Ausnahmestürmer Erling Haaland wieder voll einsatzfähig dabei ist und sich im direkten Duell messen kann mit dem frischgebackenen Vize-Weltfußballer Robert Lewandowski.

Offen ist dagegen beim BVB, ob Jude Bellingham im Mittelfeld mitwirken kann. Er hatte einen Schlag aufs Knie bekommen. Thorgan Hazard fehlt aufgrund seiner Quarantäne. Das gilt bei den Bayern auch nach wie vor für Joshua Kimmich. Fraglich ist der Einsatz von Teamkollege Leon Goretzka, der über Hüftprobleme klagte. Debattiert wird bei den Münchnern, ob Corentin Tolisso spielt oder Jamal Musiala wieder eine Chance von Beginn an von Trainer Julian Nagelsmann erhält.

Lange Zeit kein BVB-Sieg

So oder so - die Münchner gehen als leichter Favorit in dieses Spiel, auch wenn es zuletzt hakte (Niederlage gegen Augsburg, dünner Sieg gegen Bielefeld). Doch auch die Dortmunder Leistungen waren nicht so wirklich überzeugend in der Bundesliga gleichwohl die Ergebnisse stimmten. So sieht es auch BVB-Sportdirektor Michael Zorc: "Mir war über viele Wochen klar, dass wir aufgrund unserer Personalsituation nicht den schönsten Hurra-Fußball zelebrieren können würden. Wir haben es angesichts dessen in der Liga ergebnistechnisch gut gemacht" , sagte Zorc bei Sport1 vor dem Bundesliga-Hit.

Ja, und der Blick zurück spricht natürlich auch für die Bayern. Fünf Siege gab es zuletzt im direkten Aufeinandertreffen der Bundesliga. Lässt man den 2:0 Sieg des BVB im Supercup 2019 außen vor, warten die Dortmunder seit drei Jahren auf ein Erfolgserlebnis gegen den Kontrahenten - eine lange Zeit.