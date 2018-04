Kellerduell unter Protest

Freiburg kann sich mit einem Sieg zumindest ein bisschen absetzen, Mainz will weiter Klarheit Richtung direkte Abstiegsplätze schaffen. Für beide Mannschaften ist es ein wichtiges Spiel - dass am Montag (16.04.2018/20:30 Uhr) allerdings durch seinen Termin wie andere Partien zuvor in der Kritik steht.

Protest mit Samstagsfußball gegen Montagsfußball

Auch diesmal wollen Fans gegen die Ansetzung protestieren, die Anhänger beider Klubs haben sich dafür etwas Besonderes ausgedacht. Am Samstag um 15:30 Uhr - für die Fans der eigentliche Termin für ein Bundesligaspiel - wollen beide Fangruppen gegeneinander Fußball spielen.

Unter dem Motto "Samstag halb vier - Fußball, Bratwurst, Bier" findet das Spiel im alten Mainzer Bruchwegstadion statt. Der Kick solle ein Zeichen setzen, sagt die Mitorganisatorin Helen Breit in der Badischen Zeitung, 15:30 Uhr stehe für Planbarkeit und für "Fußball ausgerichtet an den Fan-Interessen und nicht am maximalen Profit".

Bis zu 2.000 Fans werden zu dem Spiel als lautstarke Zuschauer erwartet. Beim Spiel der Profis am Montag wollen beide Fangruppen protestieren, indem sie auf Vorsänger, Trommeln und Fahnen verzichten.

Mainz mit neuem Selbstbewusstsein - Freiburg im Tief

Die Trainer Sando Schwarz (links, Mainz 05) und Christian Streich (SC Freiburg)

Auf die Vorbehalte gegen den Termin können die Spieler keine Rücksicht nehmen. Beide Mannschaften haben seit sechs Spielen keinen Sieg mehr gefeiert.