Es war das vierte erfolglose Spiel des Liganeulings in Serie, ähnlich ernüchternd verliefen zuvor das 0:3 in Nürnberg, das 0:0 in Stuttgart und das 1:2 gegen Leverkusen - alle drei Gegner holte Fortuna damit aus einem Tief. Und stürzte selbst hinein, wobei der Begriff "Absturz" bei Funkel einen mittleren Wutanfall auslöst.

"Verteidige meine Spieler bis aufs Blut"

"Absturz?" , ruft der erfahrenste Trainer der Liga bei der Pressekonferenz vor dem Frankfurt-Spiel einigermaßen erbost in die Presse-Runde und erklärt: "Das ist doch als Aufsteiger ganz normal. Außerdem waren unsere Leistungen gut, mit ein bisschen Spielglück ständen wir auf Platz 12. Meine Mannschaft hat einen außergewöhnlich guten Charakter. Deshalb werde ich meine Spieler immer bis aufs Blut verteidigen."

Exakt solch einen Trainer wünscht man sich vermutlich in der Situation, in der Raman (ein Saisontor am ersten Spieltag), Rouwen Hennings (ein Elfmetertor) oder Marvin Ducksch (torlos) derzeit stecken: Sie kämpfen, sie rennen, sie arbeiten defensiv gut mit - aber sie treffen nicht. Das löste nach dem Schalke-Spiel in Düsseldorf bereits eine größere Qualitätsdiskussion aus, Sportvorstand Erich Rutemöller stellte eben diese in Bezug auf seine Offensivkräfte öffentlich in Frage.

Qualitätsfrage zu Recht gestelllt

Funkel sagt dazu im "Kicker": "Erich hat Recht, die Qualitätsfrage kann man stellen. Ich hätte auch gerne einen Plea oder einen Alcácer verpflichtet, aber wir sind Fortuna Düsseldorf, der Aufsteiger. Vor zweieinhalb Jahren stand der Klub mit einem Bein in der 3. Liga." Und deshalb wirbt er um Geduld: "Für viele Spieler ist die Bundesliga Neuland, deshalb würde ich mit einer Bewertung bis Weihnachten warten - die Spieler lernen aber schnell dazu."

Das müssen sie auch, um die Vorgabe ihres Präsidenten einigermaßen realisieren zu können. Robert Schäfer sähe bis Weihnachten ganz gern "15 bis 17 Punkte" auf dem Fortuna-Konto, um "eine gute Basis für den Kampf um den Klassenerhalt" zu haben. Druck kommt also auch aus dem eigenen Verein, was Funkel wiederum wenig begeistert.

Schäfer fordert 15 bis 17 Punkte

Zur Zwischenrechnung seines Vorgesetzten sagt er kühl: "Ich halte nicht viel davon, das an Zahlen festzumachen. Wichtig ist, dass wir Anschluss halten und im Rennen bleiben." Sein Ratschlag an die Konkurrenz, aber vielleicht auch an seine eigene Vorstandsetage: "Wir müssen unserer Mannschaft Zeit geben. Niemand sollte uns voreilig abschreiben."

ch | Stand: 19.10.2018, 08:00