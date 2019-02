Der Gegner aus der Kurpfalz kommt genau zum richtigen Zeitpunkt für die Dortmunder. Aus den letzten fünf Gastspielen in Dortmund holte 1899 Hoffenheim null Punkte. Sechs Niederlagen in Serie bei ein und demselben Gegner wäre Vereins-Negativrekord für Hoffenheim.

Sieggefühl soll wieder her

Soweit die Ausgangslage aus Sicht der Gäste. Für den BVB geht es vor allem darum, nach dem 1:1-Remis in Frankfurt und der Pokalniederlage gegen Werder Bremen das Sieben-Punkte-Polster auf die Jäger aus Mönchengladbach und München nicht kleiner werden zu lassen. Zwei Pflichtspiele nacheinander ohne eigenen Erfolg - das ist für die Schwarz-Gelben in dieser Serie ein neues Gefühl, das nach ihrem Geschmack nicht ausgeweitet werden soll.

Dabei ist noch nicht ganz klar, in welcher Formation der BVB das Unternehmen "Zehnter Heimsieg" angehen wird. Vor allem der Gesundheitszustand von Starspieler Marco Reus bereitet Sorgen. Der häufig verletzte Reus leidet an Oberschenkelproblemen, die ihn bei der Pokal-Pleite gegen Werder in der Halbzeit zur Aufgabe veranlassten. "Wir hoffen" , hatte BVB-Trainer Lucien Favre mit Blick auf den Nationalspieler gesagt. Viel mehr zum Zustand des Kapitäns hat der BVB seitdem nicht verraten. Das nicht-öffentliche Training am Freitagnachmittag müsse abgewartet werden, kündigte Sportdirektor Michael Zorc nur an. Der Einsatz des Trainers selbst bleibt ebenfalls offen: Der Schweizer leidet unter einem Infekt.

Torhüterfrage noch offen

Fragezeichen gibt es auch im BVB-Tor. Wird Stammtorwart Roman Bürki nach seiner Erkältung rechtzeitig fit? Oder zumindest Ersatzmann Marwin Hitz? Die beiden Schweizer Schlussmänner waren kurzfristig erkrankt und hatten daher das Bremen-Spiel verpasst. So kam Eric Oelschlägel zum Profi-Debüt beim BVB. Ein Einsatz von Bürki oder Hitz gegen Hoffenheim scheint aber möglich.

Auch Jadon Sancho und Marcel Schmelzer wurden wegen eines Infekts gegen Werder nicht eingesetzt. Schon am Donnerstag konnten sie aber wieder mit der Mannschaft üben. Bei Außenverteidiger Lukasz Piszczek sollte sich wie bei Reus das Abschlusstraining zeigen, ob er seine Fußprobleme überwunden hat. Sicher fehlen wird Mittelfeld-Stabilisator Thomas Delaney, der gelbgesperrt ist.

