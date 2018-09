Es war in der vorletzten Saison, als ich mich mit einem BVB-Verantwortlichen zum Hintergrundgespräch traf und ihn mit meiner festen Überzeugung konfrontierte, dass der BVB den Kölner Torwart Timo Horn verpflichten würde. „Warum?“ fragte er. Weil der ein ziemlich guter Torwart sei, antwortete ich. „Wir sind der Überzeugung, dass wir einen ziemlich guten Torwart haben“.

80% parierte Torschüsse

Die Daten rechtfertigten diese Annahme in den letzten drei Jahren nur bedingt. Roman Bürki parierte in der Bundesliga stets um die 70% der gegnerischen Torschüsse. Das ist guter Durchschnitt. Es war immer mal wieder ein spektakulärer Fehler in seinem Spiel. Jetzt aber hält er herausragend, ist bei einem holperigen BVB-Saisonstart der für mich beste Spieler bei Schwarz-Gelb. 80% parierte Torschüsse, darunter immer wieder spektakuläre Paraden, mit denen er die Siege im Pokal in Fürth und in der Champions League in Brügge erst möglich machte.

Das Geheimnis der Leistungsexplosion von Bürki ist ein sehr cleverer Transfer im Sommer. Nach der Verrentung von Roman Weidenfeller hat Bürki mit Marvin Hitz nun einen Konkurrenten, der ihn zu Höchstleistungen treibt. Hitz war Stammkeeper in Augsburg, bis zum Sommer Nr. 3 der Schweiz. Bürki ist hinter Gladbachs Sommer die Nr. 2. Die Gleichung geht bisher für die Borussen auf: Tut man den zweitbesten und den drittbesten Schweizer Torwart in ein gemeinsames Training kommt etwas Erstklassiges heraus.

