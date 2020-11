Sechs Gegentore in der Schluss-Viertelstunde

Denn das Muster für die beiden Unentschieden in der Königsklasse spiegelt sich auch in der Bundesliga regelmäßig wider: Bereits sechs Gegentore hat Gladbach in der letzten Viertelstunde gefangen - das ist nach Mainz der höchste Wert aller 18 Klubs.

Eine Führung gibt den Borussen schon längst keine Sicherheit mehr - bereits neun Punkte wurden nach einem Vorsprung eingebüßt. Neun Punkte mehr - damit wäre die Mannschaft vor den Bayern an der Tabellenspitze. Stattdessen rangiert das Team auf Platz sieben.

Rose räumt Probleme ein

Am vergangenen Samstag beim 1:1 gegen den FC Augsburg trat das Problem zum wiederholten Mal auf - diesmal sogar trotz 25-minütiger Überzahl. Auch schon in den Heimspielen gegen Union Berlin und den VfL Wolfsburg hatte eine 1:0-Führung nur zu einem Zähler gereicht. Rose ist ehrlich genug, nun zuzugeben: "Mittlerweile ist schon ein Muster erkennbar. Wir werden am Ende der Partien hinten zu passiv, vor allem auf den Flügeln, wir verhindern die Flanken nicht. Und verpassen es vorne, auch mal das zweite Tor zu machen."

Das betraf gegen Augsburg vor allem Breel Embolo, der drei Großchancen zur vorentscheidenden Führung zum Teil kläglich vergab. Dass ein einfach hoch in den Strafraum geschlagener Ball dann nur unzureichend geklärt wurde und das entscheidende Chaos auslöste, war auch einer der Wiederholungsfehler der Borussen - so lief es beispielsweise auch gegen Mailand und Madrid.

"Wir werden zu ungeduldig"

Dazu monierte Torschütze und Leistungsträger Florian Neuhaus: "Wir werden am Ende einfach zu ungeduldig. Wir müssen den Ball immer wieder verlagern, bis wir die entscheidende Lücke sehen. Und nicht hektisch werden und uns dann solche Ballverluste erlauben."

Rose sorgt sich inzwischen, dass sich das Thema zunehmend in den Köpfen seiner Spieler festsetzt: "Es ist ein schmerzhafter Lernprozess, weil wir in dieser Saison schon viele Punkte auf diese Weise abgegeben haben. Aber wir müssen weiter an den Dingen, die noch nicht wie vorgestellt laufen, arbeiten." Die nächste Chance dazu ergibt sich am Mittwoch gegen Donezk. Der Verlauf des Hinspiels war dabei der beste Anschauungsunterricht, wie sich Gladbach die aktuellen Probleme bei einer 1:0-Führung vom Hals hält.

