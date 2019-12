Zwei Monate lang hatte Borussia Mönchengladbach die Spitzenposition in der Fußball-Bundesliga inne - eine lange Zeit, mit der vor der Saison nicht zu rechnen war. Nach der Last-Minute-Niederlage in Wolfsburg mussten die Gladbacher den Platz an der Sonne abgeben. Nun wollen sie mit einem Heimsieg gegen Schlusslicht SC Paderborn am Mittwoch (18.12.2019, 20.30 Uhr) zumindest den zweiten Rang verteidigen, aber auch die Herbstmeisteerschaft steht noch auf der Agenda.

"Das ist ein Thema für uns, weil wir darauf angesprochen werden. Wir selbst reden nicht so sehr drüber. Aber wenn wir das noch schaffen können, nehmen wir das mit ", sagte Trainer Marco Rose am Dienstag.

Rose: "Brauchen wieder positive Energie"