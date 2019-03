Bei den Bildern der letzten Spielminuten des Länderspiels zwischen der Schweiz und Dänemark dürften die Verantwortlichen von Borussia Dortmund mit einigem Entsetzen zugeschaut haben. 3:0 führten die Schweizer gegen die Dänen bis zur 84. Minute, ehe die Dänen noch drei Tore zum 3:3-Ausgleich schossen. Im Zentrum der Schweizer Defensive: Manuel Akanji. Der Nationalverteidiger in Diensten des BVB hatte zumindest bei zwei der drei späten Gegentore die Orientierung verloren und sah nicht gut aus.

Nur ein Zu-Null-Spiel zuletzt

Akanji ist bekanntlich Abwehrchef bei Borussia Dortmund. Nun griff Dortmunds Trainer Lucien Favre bei seinen Ausführungen im Vorfeld des Heimspiels gegen den VfL Wolfsburg keinen Akeur einzeln heraus, als er über das Deckungsverhalten sprach. Vielmehr monierte der Schweizer, dass sein Team in den vergangenen Wochen generell zu viele Gegentore kassierte.

Das waren: Je zwei Gegentore in der Bundesliga zuletzt in Berlin, in Augsburg und gegen Leverkusen, zudem drei gegen Hoffenheim. Dazwischen lag nur ein Zu-Null-Spiel gegen Schlusslicht Nürnberg und der eine Gegentreffer gegen den VfB Stuttgart.

Favre: "Nicht akzeptabel"

"Wir haben große Fehler gemacht, total unnötig. Taktische Fehler, die sind auf dem Niveau nicht akzeptabel ", bemängelte Favre nun.

Der Trainer baute seinen Deckungsverband zuletzt mehrfach um. Auffälligste Neuerung: Der als Stürmer geholte Marius Wolf ersetzte den verletzten Lukas Piszcek auf der rechten Seite. Zudem half Julian Weigl, der defensive Mittelfeldspieler, kürzlich in der Innenverteidigung aus - aufgrund von personellen Engpässen. Eine feste Formation scheint Favre nicht zu haben, auch weil der in der Hinrunde so starke Achraf Hakimi mit Formschwankungen zu kämpfen hatte. Die einzigen Konstanten waren Akanji und Abdou Diallo, der allerdings zwischen Innenverteidigung und Außenbahn rotierte.

Nun kommt der VfL Wolfsburg in die Dortmunder Arena. Ein Blick in die Statistik zeigt, dass dies ein sehr willkommener Gegner sein könnte. In den letzten vier Aufeinandtreffen kassierte der BVB bei drei Siegen und einem Remis - genau - null Gegentore. Zu erwaten ist, dass Lucien Favre die gleiche Deckungsaufstellung bringt wie zuletzt gegen Hertha BSC.

mick | Stand: 29.03.2019, 11:00