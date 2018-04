Wie angespannt das Nervenkostüm bei der Elf vom Niederrhein derzeit ist, bewies Manager Max Eberl Mitte dieser Woche. In einem etwas inszeniert wirkenden TV -Interview ärgerte er sich darüber, was "die Medien" aus seiner Aussage gemacht hätten, eine Rückkehr von Lucien Favre nach Mönchengladbach sei "irgendwann vorstellbar" . Er drohte damit, in Zukunft auf solche Fragen vielleicht "gar nichts mehr zu sagen" .

"Job bei der falschen Borussia"

Viele Medien hatten nach Eberls Einlassung in der Tat berichtet, dass der Manager die Rückkehr des von den Fans geliebten Traineridols für "irgendwann vorstellbar" halte. Niemand hatte gemutmaßt, dass diese Rückkehr nun bevorstehe, was auch vollkommen unrealistisch ist.

Erstens ist der Trennungsschmerz nach der Spontanflucht des Schweizers am fünften Spieltag der Saison 2015/16 immer noch nicht komplett abgeklungen, schon gar nicht bei Eberl. Zweitens wird Favre gerade bei ganz anderen Klubs gehandelt. Unter anderem in Dortmund, was den Manager übrigens auch noch zu der Aussage veranlasste, dass das ja dann ein Job "bei der falschen Borussia" sei.

Eberl eröffnet Nebenschauplätze

Zugleich tut Eberl dem beim VfL-Anhang ohnehin nicht den größten Rückhalt genießenden Dieter Hecking keinen Gefallen. Eberl hat schon entspannter gewirkt als in der laufenden Saison, in der er nicht zum ersten Mal Schauplätze neben dem Rasen eröffnete: Mal beschimpfte er wüst die eigenen Fans und deren Anspruchsdenken, dann beleidigte er Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann und bekam eine Geldstrafe vom DFB .

Die verlorengegangene Gelassenheit hat aber einen sportlichen Hintergrund: Gladbachs Fußball ist oft unansehnlich geworden, der VfL droht in diesem Jahr trotz des nach Marktwert sechstbesten Kaders der Liga das europäische Geschäft zu verpassen.

Ganz schwache Rückrunde

Die Hinrunde beendete Gladbach noch punktgleich mit Dortmund, Leipzig und Leverkusen. In der Rückrunde hat die Borussia hingegen nur zwölf Zähler geholt: abstiegsreif. Dass in dieser Spielzeit schon Platz sieben nach Europa führt, macht die Lage noch ärgerlicher - zumal die Gründe für den Rückstand weitgehend hausgemacht sind.

Zwar werden die "Fohlen" 2017/18 von einer extremen Verletzungsmisere heimgesucht, auch in dieser Woche gab es mit Patrick Herrmann (Bänderriss) wieder einen Ausfall zu beklagen. Doch die erstaunlich hohe Anzahl von Muskelverletzungen haben die Borussen längst selbst zu der Einsicht gebracht, dass Zufall nahezu ausgeschlossen ist.

Die medizinische Abteilung wird nun erneut reformiert, die Trainings- und Belastungssteuerung von Dieter Hecking kritisch hinterfragt. Nationalspieler Matthias Ginter kritisierte öffentlich die Kollegen: "Ich glaube, dass sich Profis professionell verhalten müssen, um richtig fit zu sein. Viele Verletzungen kann man verhindern, wenn man sportgerecht lebt. Dazu gehören Regeneration und Ernährung. Man muss als Profi alles dafür tun, um gesund zu bleiben."

Falsche Kaderplanung

Keine Sommerpause, das rächt sich jetzt: Lars Stindl.

Maßgeblich zu der Situation hat aber auch die falsche Kaderplanung beigetragen. Solange Lars Stindl und Raffael fit sind und durchspielen, ist der Klub im Kampf um Europa konkurrenzfähig. Doch Stindl hatte im Sommer den Confed Cup, Raffael ist 33 und braucht seine Pausen. Da er die nicht bekam, kämpfte er lange mit Muskelproblemen, Stindl verlor die Spritzigkeit und blieb nach dem 12. Spieltag elf Partien lang torlos.

Hinter den beiden klafft eine Qualitäts-Lücke: Die Rückholaktion von Raúl Bobadilla (null Saisontore) floppte, Josip Drmic (ein Tor) kann nach zwei Knorpelschäden im Knie keine vollwertige Alternative sein. Der nächste Fehler war, Linksverteidiger Nico Schulz an Hoffenheim abzugegeben, ohne Ersatz zu verpflichten. Als dann Oscar Wendt mit Muskelriss ausfiel, war auf dieser Postion wochenlang gar keiner mehr da.

Kruse zu ähnlich, Terodde zu verschieden

Eberl hatte auf sportschau.de-Frage im Laufe dieser Saison erzählt, dass er sich für den Angriff durchaus mit der erneuten Verpflichtung von Max Kruse beschäftigt hatte. Doch er entschied sich dagegen, weil er "mit Raffael, Stindl und Thorgan Hazard schon ähnliche Spielertypen " im Kader sah. Einen anderen Typus so wie Simon Terodde (Gladbach wollte ihn erst, sagte dann ab - und Terodde köpfte dann Köln zum Sieg gegen den VfL) oder Guido Burgstaller holte Eberl allerdings auch nicht, weil die nicht zur Spielweise der Borussen passen würden.

Vergangenen Samstag nach dem glücklichen 2:1 gegen Berlin gab der Manager dann erstmals zu, in diesem Bereich Fehler gemacht zu haben. Er sprach auch von Überlegungen, das Team für die kommende Saison anders auszurichten - auch, um nicht mehr so leicht ausrechenbar zu sein. Das immerhin war ausgesprochen souverän, kommt aber für den Europa-Endspurt der laufenden Spielzeit vermutlich zu spät.

Stand: 13.04.2018, 08:00