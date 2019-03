Bayer Leverkusen eröffent am Freitag den 27. Spieltag in der Bundesliga, doch über das Spiel bei 1899 Hoffenheim redet rund um die Werkself eigentlich niemand so richtig. Alles dreht sich um Nachwuchstar Kai Havertz, der Gerüchten zufolge vor einem Wechsel zu einem Top-Klub in Europa stehen soll.

Die Summen, die dabei aufgerufen werden, sind schwindelerregend. Der FC Bayern soll angeblich eine Offerte in Höhe von 75 Millionen Euro für einen Transfer des 19-Jährigen im Sommer des kommenden Jahres vorbereiten. Bayer selbst will sein größtes Talent nicht für unter 100 Millionen Euro ziehen lassen - so die Vermutung.

"Die werden in Europa hoch gehandelt"

Julian Nagelsmann, Noch-Trainer in Hoffenheim, wundern die Spekulationen nicht. "Der Kader von Bayer ist hochtalentiert. Er enthält vier, fünf Spieler, die in Europa hoch gehandelt werden ", sagte Nagelsmann vor der Partie gegen die Werkself.

Tatsächlich ist Havertz nicht der einzige Bayer-Profis, der bei internationalen Topklubs auf der Wunschliste steht. Doch der Spielmacher ist mit Abstand der Teuerste. Transfermarkt.de gibt den Marktwert des dreimaligen Nationalspielers, mit 65 Millionen Euro an. Das liegt auch am langfristigen Vertrag des gebürtigen Aacheners, der bis Juni 2022 läuft und keine Ausstiegsklausel enthält.

Bosz: "Gehe davon aus, dass sie da sind"

Bayer-Trainer Peter Bosz hofft deshalb zumindest auf einen mittelfristigen Verbleib von Havertz, den er wie dessen Nationalmannschafts-Kollegen Julian Brandt und Jonathan Tah auch gerne in der kommenden Saison betreuen würde. Zweifel plagen aber auch den Coach. "Für mich ist es schwer zu sagen, ob sie nächstes Jahr noch gemeinsam hier spielen. Ich weiß es nicht. Ich gehe aber davon aus, dass sie da sind", sagte Niederländer.