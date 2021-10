FC Bayern - Ohne Bademeister in der Alten Försterei

Als Kölns Trainer Steffen Baumgart kürzlich gefragt wurde, welchem Trainerkollegen er am liebsten mal bei dessen Arbeit über die Schulter schauen würde, antwortete er: "Urs Fischer". Wer es schaffe, mit derart begrenzten Möglichkeiten einen Verein wie Union Berlin so nach vorn zu bringen - der müsse eine ganze Menge drauf haben.

Loyalität, Kampf und Leidenschaft - dies sind die Tugenden, mit denen die Köpenicker nun seit geraumer Zeit die Bundesliga aufmischen und ihre fehlenden spielerischen Möglichkeiten trefflich kaschieren. Und genau solche Gegner werden immer wieder gern zum Stachel im Fleisch von Vereinen wie Bayern München. Weil sie gegen fein daherkommende Edelklubs gern noch einmal mehr aus sich herausholen. Kurz gefragt: Könnte der FC Bayern nach der 0:5-Pokal-Klatsche in Mönchengladbach einen fieseren nächsten Gegner als Union Berlin haben? Kaum vorstellbar.

Union - Bayern: Zuletzt zweimal remis

Im April diesen Jahres kamen die Bayern vor heimischem Publikum nur zu einem 1:1 gegen Union. Musialas Führungstreffer nach knapp 70 Minuten hatte den Bayern nicht zum Sieg gereicht, weil Ingvartsen kurz vor Schluss noch ausglich. Das gleiche Ergebnis hatte es zuvor im Dezember 2020 im Hinspiel in Berlin gegeben. Seinerzeit hatte Prömel die Berliner schon früh nach vier Minuten in Front geschossen, Lewandowski gelang erst in der Schlussphase der Ausgleich.

In beiden Spielen hatten es die Bayern mit einem defensiv stabil stehenden Gegner zu tun, der sich allerdings auch traute, die Abwehr der Münchener hin und wieder selbst mit entschlossenen Angriffen zu fordern.

Kann Bayern-Abwehr Union-Kontern standhalten?

So wird es am Samstag ab 15.30 Uhr an der Alten Försterei zweifelsohne wieder aussehen: Union wäre nicht Union, wenn es sich vor dem vermeintlich dominierenden Gegner verkriechen würde. Sie werden körperlich dagegenhalten und schnell zu kontern versuchen. Kann die nach den fünf Gegentoren in Mönchengladbach angeschlagene Bayern-Abwehr dem standhalten?