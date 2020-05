Livestream - die Sportschau mit der Bundesliga und 2. Liga

Sportschau. . 01:57:00 Std. . Verfügbar bis 16.05.2020. Das Erste.

In der Bundesliga und 2. Liga rollt am Samstag nach der langen Corona-Pause wieder der Ball. Sehen Sie ab 18 Uhr in der Sportschau aktuelle Berichte vom 26. Spieltag.