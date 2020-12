Audio: Fabian Klos: "Die Köpfe müssen jetzt schnell wieder oben sein"

Sportschau. . 01:35 Min. . ARD. Von ARD-Reporter Jens Wolters .

Bielefelds Kapitän Fabian Klos appelliert nach der Niederlage in Freiburg an seine Mannschaft die Köpfe möglichst schnell wieder frei zu bekommen, um in der englischen Woche erfolgreich zu sein. | audio