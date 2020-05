Audio: Richter: "Dürfen die Köpfe nicht in den Sand stecken"

Sportschau. . 01:50 Min. . ARD.

Der FC Augsburg verliert gegen Hertha BSC und rückt damit näher an die Abstiegszone heran. Am ARD-Mikrofon spricht Marco Richter darüber, dass man trotzdem nicht mit Angst in die Spiele gehen darf. | audio