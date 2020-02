Audio: Paderborns Strohdiek: "Nicht geschafft, die Hertha ins Wackeln zu bringen"

Sportschau. . 01:39 Min. . ARD.

Der SC Paderborn hat sich gegen Hertha BSC viel vorgenommen, um in der Tabelle noch einmal anzugreifen, doch am Ende stehen wieder null Punkte da. Am ARD-Mikrofon spricht Christian Strohdiek über die Niederlage und die aktuelle Situation. | audio