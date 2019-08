Video: Beierlorzer nach erstem Saisonsieg: "Ellyes mit so einer sensationellen Energieleistung"

Sportschau. . 00:28 Min. . Das Erste.

Der 1. FC Köln holt sich in Freiburg in letzter Sekunde mit dem Sieg die ersten Punkte in dieser Saison. Trainer Achim Beierlorzer bedankt sich bei Ellyes Skhiri für seine Energieleistung, die den Verein nun auf die richtige Spur bringt. | video