Video: Samstag, 17.30 Uhr - die Retro-Sportschau

Sportschau. . 00:34 Min. . Das Erste.

Mit einer Retro-Sportschau überbrücken wir am Samstag die Corona-Pause in der Bundesliga. Bayern München gegen Fortuna Düsseldorf - das wäre eine Partie an diesem Wochenende gewesen. Und dabei zeigt sich: Auch früher wurde bereits ausgiebig über "Tor" oder "nicht Tor" diskutiert! | video