Bei Entscheidungen, die ohne Interpretationsspielraum in die eine oder andere Richtung entschieden werden können, verlässt sich der Schiedsrichter gewöhnlich auf das Urteil des Video-Assistenten per Funk. Ob ein Ball im Aus war oder nicht ist eine solche "faktische Entscheidung". Trotzdem ging Hauptschiedsrichter Gräfe sogar gemeinsam mit einem Assistenten an den Bildschirm.

Die Situation war potenziell entscheidend für die Meisterschaft - zu diesem Zeitpunkt stand es in München erst 1:0 für die Bayern. Es sei um so viel gegangen, sagte Gräfe. "Wir haben gesagt: Wir wollen, dass der Schiedsrichter auf dem Feld das entscheidet." Der Schiedsrichter darf laut Protokoll des IFAB auch zum Bildschirm gehen, um eine Entscheidung "zu verkaufen", also eine höhere Akzeptanz zu erreichen.

Gräfe: "Torauslinienkamera wäre schön"

Unbefriedigend ist diese Lösung allemal, denn der Video-Assistent verspricht ja eigentlich eine größere Genauigkeit. Der DFB reagierte zuletzt auf Systemfehler bei Video-Assistenten. Die den gesamten Platz einfangende "Taktik-Kamera" wurde nach einer schwierigen Abseitsentscheidung bei einem langen Pass auch für den Video-Assistenten eingeführt. Seit dem "Halbzeit-Elfmeter" von Mainz gegen Freiburg muss sich der Video-Assistent per Funk beim Schiedsrichter abmelden.

Manuel Gräfe hat eine andere gute Idee: "Es wäre natürlich schön gewesen, wenn wir eine 'Torauslinienkamera' gehabt hätten. Dann hätten wir ganz objektiv sagen können: Der Ball ist im Spiel und die Entscheidung war korrekt. So zweifelt der ein oder andere vielleicht nochmal."

Dr. Jochen Drees, Projektleiter Video-Assistent im DFB, sieht das genauso. "Alles, was uns weiterhilft, solche Situationen zweifelsfrei aufzulösen, begrüße ich" , sagt Drees im Gespräch mit sportschau.de über eine mögliche "Torauslinienkamera". Dass in Gladbach Restzweifel blieben, sei der Tatsache geschuldet, dass die Außenlinien nicht entsprechend aufgenommen würden. "Derzeit müssen wir uns an dem bedienen, was wir haben."

Reus: "Für ich war er aus"