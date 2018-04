Was war passiert? Beim Spiel zwischen dem FSV Mainz 05 und dem SC Freiburg hatte Schiedsrichter Guido Winkmann ein Handspiel von Freiburgs Oliver Kempf im Strafraum nicht geahndet und kurz darauf zur Halbzeit gepfiffen.

Nach einem Gespräch mit Video-Assistentin Bibiana Steinhaus sah sich der Referee die fragliche Szene dann noch einmal an. Die Mainzer hatten sich an der Seitenlinie versammelt, die Freiburger waren bereits in der Kabine verschwunden, und ein Teil der Fans hatte sich auf den Weg in Richtung Wurstbude gemacht.

"Keine Werbung für den Ablauf"

Marc Oliver Kempf (zweiter von rechts) bekommt den Ball an den Arm.

Winkmann entschied auf Elfmeter für den FSV, holte die Freiburger wieder aus der Kabine und Pablo De Blasis traf sieben Minuten nach dem vermeintlichen Halbzeitpfiff vom Punkt zum 1:0 für den FSV. "Das sind Szenen, die am Ende keiner will" , sagte Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich: "Das ist nicht schön und keine Werbung für den Ablauf."