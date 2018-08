Videobeweis - DFB zieht Stark als Video-Assistenten ab

Niemand war so häufig vor den Bildschirmen wie Stark

Der Schritt wirkt angesichts der Kritik nach nur einem einzigen absolvierten Spieltag in der Saison 2018/19 wie Aktionismus. Und der Vorwurf an Stark, vorschnell einzugreifen, lässt sich anhand der Vorsaison mit Zahlen nicht untermauern. Mit 41 Spielen vor den Bildschirmen in Köln-Deutz war Stark in der Saison 2017/18 der am häufigsten eingesetzte Schiedsrichter. Nur sechs Eingriffe sprechen im Vergleich zu seinen Kollegen für ein maßvolles Vorgehen.

Stark soll allerdings trotzdem schon auch in der Vorsaison in der Kritik gestanden haben - die sich natürlich auch auf Situationen stützen kann, in denen er möglicherweise nicht eingegriffen hat.