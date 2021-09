Audio: Erster Punktverlust für Wolfsburg - 1:1 gegen Frankfurt

Sportschau. . 02:40 Min. . ARD. Von Patrick Seibel.

Nach vier Siegen in den ersten vier Partien, gibt Wolfsburg die ersten Punkte her. Beim 1:1-Unentschieden gegen Frankfurt geraten die Wölfe in Rückstand, können aber noch ausgleichen. | audio