Wie der Video-Assistent arbeitet

Sportschau | 15.03.2019 | 03:58 Min. | Verfügbar bis 22.03.2019 | Das Erste

Der Video-Assistent in der Bundesliga muss 90 Minuten aufmerksam sein - und in entscheidenden Situationen eingreifen. Ein Beispiel aus dem Spiel Hoffenheim - Nürnberg am 25. Spieltag (10. März 2019) mit Video-Assistent Guido Winkmann.